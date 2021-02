Fem terrordømte henrettet i Irak

NTB

Irak henrettet tirsdag fem terrordømte menn ved henging, til tross for internasjonale reaksjoner de siste månedene på landets henrettelsespraksis.

Henrettelsene skjedde i Nasiriyah-fengselet i Dhi Qar-provinsen, det eneste fengselet i landet som utfører dødsstraff.

Nasiriyah-fengselet omtales gjerne av irakere som Al-Hut, det arabiske ordet for hval. Kallenavnet kommer av hvordan det enorme fengselskomplekset «sluker» mennesker.

Rettslige kilder har opplyst til AFP at det ble utført minst 30 henrettelser i Irak i fjor. I forrige måned uttalte myndighetene at de hadde over 340 planlagte henrettelser.

Flere av fjorårets henrettelser ble møtt med fordømmelse av FN og flere menneskerettighetsgrupper.