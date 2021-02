NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 9. februar.

Trumps riksrettssak starter

Rettssaken mot USAs tidligere president Donald Trump starter etter planen i Senatet, der han er tiltalt for å oppildne til opprør. Trump blir med det den første presidenten til å bli stilt for riksrett to ganger.

Pressetreff om koronasituasjonen i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen vil orientere om koronasituasjonen og hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo fra torsdag 11. februar. Foran pressekonferansen har kommunen nettopp registrert sine laveste smittetall på fire måneder. Kun 24 nye smittetilfeller er registrert søndag. Oslo har vært sosialt nedstengt siden november.

Arbeiderpartiet holder landsstyremøte

Arbeiderpartiet avholder landsstyremøte digitalt. Partileder Jonas Gahr Støres taler klokken 11.

Arabisk romfartøy lander på Mars

De forente arabiske emiraters romfartøy Amal (håp) skal etter planen lande på Mars klokka 16.42, sju måneder etter at det ble skutt opp fra Japan.

Alpint-VM kommer endelig i gang

Etter mandagens utsettelse av kvinnenes superkombinasjon skal verdens beste alpinister endelige sette utfor bakkene i Cortina tirsdag. Kajsa Vickhoff Lie og Ragnhild Mowinckel er Norges representanter i super-G-rennet som starter klokka 13.30. Mennenes super-G er utsatt til torsdag.

To Ingebrigtsen-brødre og Hynne sesongdebuterer i Frankrike

Jakob (20) og Filip Ingebrigtsen (27) løper 1500 meter i et stevne i franske Liévin tirsdag kveld. Hedda Hynne (30) løper 800 meter i samme stevne.