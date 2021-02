Arbeiderpartiet løfter psykisk helse i programutkast

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre frykter en psykisk helsekrise etter koronakrisen. Styrking av psykisk helsevern blir et hovedtema når han tirsdag holder tale for Arbeiderpartiets landsstyremøte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Jonas Gahr Støre frykter en psykisk helsekrise etter koronakrisen. Nå lover han et krafttak hvis Ap vinner valget.

– Vi har en smittekrise. Som følge av det har vi også en økonomisk krise med ledige, permitterte og bedrifter som sliter. Men jeg er dypt urolig for at vi også ser en krise innen psykisk helse, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han har nå lagt fram et nytt utkast til partiprogram for neste stortingsperiode. Der løftes psykisk helse opp som en av de viktigste sakene.

«Etter koronakrisen trenger vi et krafttak for å hjelpe mennesker som sliter med psykiske helseplager og lidelser», fastslås det i programutkastet.

Støre har selv ledet arbeidet med partiprogrammet. Han forteller at en av de tydeligste tilbakemeldingene fra partiorganisasjonen etter at førsteutkastet ble lagt fram i fjor høst, var at psykisk helse måtte tas på større alvor.

– Mange kommuner og ordførere er veldig engasjert i dette. De ser problemet i sitt nærmiljø, men opplever at ressursene ikke strekker til.

Støre trekker konkret fram lavterskeltilbudene i kommunene, skolehelsetjenesten og psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten som viktige satsingsområder framover.

– Vi må bort fra at du må ha en diagnose for å få hjelp, fastslår han.