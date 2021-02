Dyrebeskyttelsen vil forby avliving av kjæledyr med skytevåpen

NTB

Dyrebeskyttelsen vil endre loven som sier det er greit å avlive katter og hunder med et skudd mot hodet.

I forslaget til ny forskrift om inngrep og avliving av hunder, katter, ildere, kaniner og smågnagere , vil Mattilsynet fortsatt at det skal være lov å skyte kjæledyr i hjernen, og at dette skal gjøres på kloss hold. Dyrebeskyttelsen mener lovverket er utdatert.

– Det er mange som ikke har kompetanse på avlivning, og de bør derfor ikke avlive dyr. Normen bør være å ta dyret med til veterinær, sier daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge til NRK.

Hun er selv veterinær og mener mange dyr, særlig katter, ofte blir skadeskutt og lider.

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet, sier at over en halv million nordmenn har bestått jegerprøven, og mener at mange er i stand til å avlive et dyr på en fornuftig måte på egen hånd.

– Den beste løsningen om et dyr må avlives er å gå til veterinær. Men det viktigste for dyret er at det får en rask og smertefri død, sier Skogan.