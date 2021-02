Brann i Florø sentrum under kontroll

NTB

Ingen kom til skade, men en eldre trebygning ble totalskadd i en brann i sentrum av Florø i Sunnfjord mandag kveld.

Politiet fikk melding om brannen i Strandgata i Florø klokken 21.32. I alt elleve personer ble evakuert, fem beboere og seks naboer.

Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg til flere bygninger, men like før klokken 23 meldte brannmannskapene at de har kontroll, og at spredningsfaren var over.

– Brannen er ikke slokket, og det skal ikke lenger være fare for spredning til nabobyggene, sier vaktkommandør Tore Fanebust på 110-sentralen til Firda.

Han sier brannvesenet vil være på stedet natt til tirsdag og passe på at brannen ikke blusser opp igjen.

Ifølge Firdaposten er det et tannlegekontor i andre etasje av bygningen som brenner. Resten av bygget består av flere leiligheter.