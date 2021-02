Utbruddet på Sykehuset Østfold skyldes mutert virus

NTB

Utbruddet på Sykehuset Østfold, der sju pasienter og 15 ansatte er bekreftet smittet, skyldes den britiske virusvarianten, opplyser sykehuset.

– Vi har nå gjort så mange analyser at vi er trygge på at våre analyseresultater er korrekte, sier Anne Palacios, avdelingssjef ved senter for laboratoriemedisin, til Moss Dagblad.

Sykehuset har ventet på svar fra Folkehelseinstituttet (FHI), men siden sykehuset sendte prøvene som ordinær post, og ikke med bud, er prøvene ennå ikke analysert hos FHI.

De har derimot selv tatt i bruk en PCR-test for å påvise muterte varianter av viruset. Det er disse testene som har vist at det er snakk om den britiske mutanten.

De smittede er tilknyttet ortopedisk avdeling ved klinikk for kirurgi på Kalnes.