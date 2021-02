Legeforeningen tapte ankesak om anonyme vurderinger på nett

NTB

Legeforeningen saksøkte staten for å slippe anonyme vurderinger på Legelisten.no. Foreningen tapte i tingretten og nå også i lagmannsretten.

Oslo tingrett besluttet for et drøyt år siden at nettstedet kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at personellet får mulighet til å reservere seg mot dette.

Legeforeningen anket dommen, og Borgarting lagmannsrett har nå altså kommet til samme konklusjon som tingretten.

«Legelisten.no og pasienters ytringsfrihet og interesse i publiseringen i dette tilfellet veier tyngst, slik at helsepersonells interesser og rett til privatliv ikke går foran og krever vern av de angitte personopplysninger», heter det i den ferske dommen, som altså gikk i favør staten ved Personvernnemda.

Skuffet

Foreningen er skuffet over lagmannsrettens dom, skriver Dagens Medisin.

– Vi mener at det å være lege ikke kan likestilles med å drive kjøp-og-salg. Leger er ikke rene serviceytere, men forvalter også samfunnets interesser, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen, som uttaler seg på vegne av Legeforeningen.

– Det å ta viktige avgjørelser om sykmeldinger og medisinering, blir vanskeligere når du risikerer å henges ut og utsettes for press på nettet, mener han.

Peker på ytringsfriheten

Legelisten.no sier de er tilfredse med dommen fra lagmannsretten, som var enstemmig.

– Vi er fornøyde med at Borgarting lagmannsrett deler statens og vårt syn om at Legelisten.no er en nyttig tjenesten for pasienter i Norge, opplyser daglig leder Lars Haakon Søraas til NTB.

– Dommen slår fast at pasienters ytringsfrihet er en viktig rettighet som står sterkt i vårt samfunn. Legers rett til personvern er også en viktig rettighet, men retten kommer fram til at pasienters rett til å dele sine erfaringer i denne saken må veie tyngst. Vi deler naturligvis rettens syn på dette, opplyser Søraas videre.

Legeforeningen har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.