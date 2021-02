Meteorologen: De lave temperaturene fortsetter

Norge har ikke hatt en tilsvarende kuldeperiode siden 2010, og ifølge meteorologen vil ikke mye endre seg i Sør-Norge denne uken. Bikkjekaldt – og sol.

Det vi kan trøste oss med er at været denne uken vil være fint. Det vil faktisk ikke være noe særlig vær i det hele tatt, ifølge vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt.

– Det ligger et høytrykk over Sør-, Vest- og Østlandet. Dette blokkerer alt dårlig vær, så det vil for det meste være sol, sier Skjervagen til ABC Nyheter.

Men, selv om solen skinner og himmelen er blå, har ikke kuldegradene tenkt seg noe sted.

– Temperaturene kommer til å holde seg lave. Det blir kanskje litt varmere fra lørdag, men det er ikke mange gradene, sier meteorologen.

Sjekk været der du er

Har sendt ut farevarsel

På grunn av høytrykket, som blokkerer dårlig vær i sør, vil lavtrykket som kommer inn over Nord-Norge ta med seg dårlig vær.

I Nord-Norge venter et bygevær med snøbyger langs hele Finnmark, Troms og Nordland.

– Noen av bygene fra Nordland vil komme nedover fra tirsdag til onsdag. Da kan Trøndelag og de nordligste delene av Vestlandet få litt snø, sier Skjervagen.

Hun kan ikke si nøyaktig hvor mye snø man kan forvente, men hun beskriver det som mye.

Mandag sendte Meteorologene ut farevarsel for moderat ising på skip for kyst- og fjordstrøkene i Finnmark.

«Det er ikke like ofte at vi ser muligheten for dette når det er pålandsvind, men nå er det så kaldt at sjøsprøyten kan fryse», skriver meteorologene på Twitter.

Ikke sett maken

Forrige onsdag var det ikke registrert en eneste varmegrad i hele Norge.

Meteorologene ved Meteorologisk institutt melder at vi ikke har sett maken til den sprengkulden som preger landet nå på ti år.

– Det skjer selvfølgelig fra tid til annen at det er såpass kaldt, men det er spesielt at det er kaldt over hele landet, vedvarende i flere dager, sier meteorolog, Rafael Escobar Løvdahl til NRK.

Sist det var en så lang og vedvarende kuldeperiode var i 2010. Før det måtte man tilbake til 1960– og 70-tallet, ifølge meteorologen.