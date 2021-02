Færrest coronasmittede i Oslo siden 11. oktober

En mobil teststasjon for covid-19 er plassert på Stovner, den bydelen i Oslo som har det høyeste smittetrykket. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Det er registrert 24 coronasmittede i Oslo siste døgn, under halvparten så mange som for en uke siden og 40 færre enn snittet den siste uken.

Færre nye smittetilfeller har det ikke vært i hovedstaden siden 11. oktober. Da ble det registrert 21 nye smittetilfeller.

Toppen ble nådd litt over en måned senere: 19. november ble det registrert 242 nye smittede.

Antall smittede siste døgn er 14 færre enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 59 smittetilfeller.

– For å være helt ærlig er det en fantastisk følelse å våkne til så lave tall en mandag morgen i februar, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

Han sier tallene viser hva 700.000 osloborgere kan få til når de virkelig går sammen om noe, samtidig som han ber innbyggerne om ikke å senke skuldrene.

– Smitten er fortsatt i byen vår, men dette er et bevis på hva vi kan få til når vi er flinke.

Stovner bydel har fortsatt det høyeste smittetrykket. Der er det nå 315 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Søndre Nordstrand følger etter med 283 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i bydel Nordre Aker, der tallet er 53 de siste to ukene og bydel Nordstrand der smittetallet er 71 per 100.000.

Totalt er 17.787 personer i hovedstaden registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, nesten 4.400, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Gamle Oslo er bydelen med flest smittede totalt, med 1.861, mens Ullern kun har hatt 546 smittede.