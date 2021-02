Boreal-ferge seilte 23 turer med sprekk i baugen

NTB

Rederiet Boreal Sjø holdt en sprekk i skroget på hurtigbåten MS Jernøy hemmelig overfor Sjøfartsdirektoratet, og holdt skipet i drift i mer enn tre uker.

31. juli 2019 kolliderte MS Jernøy med en jernbåt i havna i Bodø, skriver Nationen.

Kollisjonen skapte en sprekk i skroget, som ifølge et medlem av mannskapet var cirka 25 centimeter lang og to centimeter høy. I en epost til Sjøfartsdirektoratet skrev rederiet imidlertid at det kun dreide seg om motorproblemer, og at ulykken derfor ikke ble ansett som rapporteringspliktig. Selskapet innrømmer feilen overfor Nationen.

Sprekken i skroget ble reparert først 23.–24. august samme år. I perioden mellom ulykken og reparasjonen seilte hurtigbåten på 23 turer, noen av dem over Vestfjorden mellom Bodø og Svolvær. Reparasjonen ble meldt inn til Sjøfartsdirektoratet 30. september.

16. desember fikk hele Boreal Sjø seilingsnekt langs norskekysten av Sjøfartsdirektoratet. Den gang gikk direktoratet ut med flere andre eksempler på at rederiet ikke hadde begjært skader eller gjennomført risikovurderinger etter skader. Seilingsnekten varte bare noen timer, før de fikk midlertidig tillatelse til å seile igjen.