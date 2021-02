Helsedirektoratet anbefaler strengere coronatiltak i Bergen og tolv andre vestlandskommuner

Helsedirektoratet anbefaler tiltaksnivået i coronaforskriftens kapittel 5A for Bergen, Ulvik og Kvam. Her er tiltakene som hører under kapittelet:

Skoler og barnehager

* Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

* Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole, og det skal forberedes overgang til rødt nivå så snart smittesituasjonen tilsier det.

* Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

* Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer og arbeidsliv

* Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

* Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

* Skjenkestopp

* Plikt til å bruke munnbind i visse situasjoner

* Butikker stenges med unntak av:

- Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

- Apotek

- Bensinstasjoner

- Utsalgsteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

- Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

- Lager- og grossist-delen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

- Bandasjister

- Optikere

- Vinmonopolet.

* Stans i breddeidrett for barn og voksne.

* Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

* Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

- Serveringssteder, men det er tillatt med take away

- Treningssentre

- Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende

- Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser

- Biblioteker

- Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende

steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

- Museer

- Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Øvrige anbefalinger

* Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Kilde: Helsedirektoratet