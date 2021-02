NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag 7. februar.

Nye koronatiltak for Bergen

Bergen kommune vil holde en pressekonferanse angående nye koronatiltak for Bergensområdet. Helseminister Bent Høie (H) har også varslet at regjeringen vil komme med en avklaring om nye tiltak for Bergensområdet etter utbruddet av mutert virus.

Valg i Liechtenstein

Det er valg på ny nasjonalforsamling i det lille fyrstedømmet.

Valg i Ecuador

Det er presidentvalg og valg på ny nasjonalforsamling i Ecuador.

Tikhanovskaja ber om global solidaritet for Hviterussland

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja tar til orde for en internasjonal dag for solidaritet med Hviterussland.