NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 7. februar.

Nye demonstrasjoner i Myanmar

For andre dag på rad har tusenvis møtt opp for å protestere mot militærkuppet i Myanmars største by Yangon. Ifølge AP er det rundt 2.000 som deltar.

Det myanmarske militæret pågrep mandag en rekke av landets ledere, blant dem regjeringssjef Aung San Suu Kyi, og kuppet makten. Mange av demonstrantene var lørdag ikledd rødt, fargen til Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati.

170 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 170 koronasmittede i Norge. Det er 101 færre enn dagen før og 48 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til søndag registrert 64.653 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Bokseren Leon Spinks er død

Bokseren Leon Spinks er død, 67 år gammel. Han er mest kjent for å ha vunnet over Muhammad Ali i 1978, men ble også OL-mester to år tidligere. Spinks slet med flere sykdommer, blant annet prostatakreft og hadde også hjerneskader etter sin karriere som tungvektsbokser.

Han ble OL-mester i lett tungvekt i Montreal i Canada i 1976 og i sin åttende kamp som proffbokser slo han ut Muhammad Ali i kampen om den profesjonelle tungvektstronen i Las Vegas i 1978.

Bank of England vil satse grønt

Storbritannias sentralbank vil bli mer miljøvennlig og vurderer å slutte med investeringer i bedrifter som tjener penger på fossil energi.

– Ja, det kan det. Vi tar denne saken på alvor, svarte sentralbanksjef Andrew Bailey på spørsmål om hvorvidt sentralbankens planer om endringer i hvilke obligasjoner den skal kjøpe, kan bety at de går bort fra fossile selskaper.