FHI-beregning: 2 av 100 i Norge har hatt corona

Ifølge FHI er det rimelig å anta at de fleste som har vært coronasyke har en vedvarende immunitet som varer i over seks måneder. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

FHI anslår nå at rundt 2 prosent av den norske befolkningen har vært coronasmittet. Samtidig er om lag 3 prosent vaksinert med første dose.

I sin siste modelleringsrapport beregner Folkehelseinstituttet (FHI) at 114.092 i Norge har hatt covid-19. Det utgjør 2,1 prosent av den norske befolkningen på 5,38 millioner.

I overkant av 60.000 er bekreftede tilfeller, mens FHI anslår at dette bare utgjør 55 prosent av det totale antallet.

Ifølge FHI er det rimelig å anta at de fleste som har vært coronasyke har en vedvarende immunitet som varer i over seks måneder. Dagens regelverk gir personer som har hatt sykdommen unntak fra karantene i seks måneder etter å ha testet positivt.

De siste tallene på vaksinerte her til lands, viser at 160.076 har fått første dose av coronavaksinen. Det utgjør 2,98 prosent av befolkningen. 38.100 har fått to doser og er dermed fullvaksinert.