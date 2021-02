Ingen lettelser i Oslo neste uke

Det blir ingen ytterligere lettelser for Oslo-folk neste uke. Blant annet videreføres rødt nivå på videregående skoler i hovedstaden. Her fra Ola Narr ved Carl Berners plass sist helg. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Utdanningsetaten i Oslo sier at videregående skoler må holdes på rødt nivå også neste uke. Det blir heller ingen andre lettelser i Oslo.

Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune bekrefter overfor Aftenposten at videregående skoler holdes på rødt nivå også neste uke.

Onsdag gikk barnehager, barneskoler og ungdomsskoler tilbake til gult nivå, mens rødt nivå ble videreført i den videregående skolen. Videregående skoler hadde likevel håpet på at de også ville få gult nivå.

Rødt nivå betyr i utgangspunktet ikke stengte skoler, men det kan bety en veksling mellom hjemmeskole og undervisning fysisk på skolen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til Dagens Næringsliv at de lytter til de klare rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Situasjonen er fortsatt for usikker.

– Vi lytter til de faglige rådene og avventer ytterligere lettelser i videregående skole. Vi gjør heller ingen andre lettelser i tiltakene i Oslo nå, sier Johansen.

Byrådet varslet mandag en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Også biblioteker, enkeltstående butikker og serveringssteder ble gjenåpnet, og det ble igjen mulig å drive innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn og unge og organisert aktivitet utendørs for alle under 20 år.