NTB

Dette er blant de ventede hendelsene fredag 5. februar.

Lavrov og Borrell møtes

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og EUs utenrikssjef Josep Borrell møtes i Moskva.

EU har, i likhet med en rekke andre land og aktører, fordømt fengslingen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Han ble pågrepet da han 17. januar returnerte til Russland. Fem måneder tidligere ble han sendt til Tyskland i koma etter å ha blitt utsatt for nervegiften novitsjok.

Ny rettssak mot Navalnyj

Navalnyj stilles for retten for anklager om å ha ærekrenket en krigsveteran.

Navalnyj soner allerede en dom på tre og et halvt år for å ha brutt vilkårene for en betinget dom for underslag og hvitvasking som han fikk i 2014. Det har vært store demonstrasjoner i Russland etter pågripelsen av og dommen mot Navalnyj.

Utenriksministeren deltar på markering av Norges anerkjenning av de baltiske landene

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar på et digitalt møte i forbindelse med 100-års jubileet for Norges anerkjenning av Estland, Latvia og Litauen i 1921.

OsloMets markering av samenes nasjonaldag

Oslo Met markerer samenes nasjonaldag dagen før dagen. Arrangementet blir strømmet på OsloMets Facebook-side og YouTube.

SAS' trafikktall for januar

SAS legger fram sine trafikktall for januar i år. SAS har – som alle flyselskaper – begrenset rutetrafikken betydelig under koronapandemien. I desember hadde selskapet en reduksjon på 80 prosent i flytrafikken sammenlignet med desember 2019.