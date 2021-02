Dansk lastebilsjåfør dømt til elleve års fengsel for narkotikasmugling

En dansk mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til elleve og et halvt års fengsel for narkotikasmugling. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

Lagmannsretten trodde ikke på en dansk lastebilsjåførs forklaring om at han ikke visste at han smuglet kokain, og skjerpet straffen fra tingretten kraftig.

Mannen i 50-årene ble i Oslo tingrett i september dømt til fire år og seks måneders fengsel for smugling av 65 kilo hasj fra Danmark til Norge i oktober 2019, men ble frifunnet for smugling av 13,8 kilo kokain til Norge i november og desember samme år.

Grunnen var at tingretten ikke fant det bevist at mannen visste at det var kokain han smuglet.

Påtalemyndigheten anket dommen, og torsdag ga Borgarting lagmannsrett dem medhold, under dissens, og dømte dansken til elleve og et halvt års fengsel.

Oppga navnet på oppdragsgiveren

Etterforskningen av dansken er ifølge dommen en del av et større sakskompleks knyttet til innførsel og distribusjon av narkotika. Mannen kom i politiets søkelys i forbindelse med skjult etterforskning mot andre mistenkte høsten 2019, og han ble pågrepet i januar 2020. Siden den gang har han sittet i varetekt.

I dommen viser retten til at hovedmennene i større narkotikaforbrytelser ofte ikke vil at de øvrige aktørene skal vite mer enn det som er nødvendig for at de skal kunne utføre sin del av opplegget.

Lastebilsjåføren ble tatt en rekke ganger i å gi uriktige forklaringer til politiet. Etter hvert oppga han likevel navnet på mannen som ga ham oppdraget med å smugle narkotikaen. Dette er en mann som i 2015 ble dømt til fengsel i sju år for smugling av kokain fra Nederland til Danmark, og som har vært nær venn av lastebilsjåføren i en årrekke.

Lastebilsjåføren hevdet likevel at han kun trodde at han smuglet hasj, men retten tror ikke på denne forklaringen, blant annet fordi han må ha visst at vennen var dømt for kokainsmugling.

Tror «lagkake» er kodeord

Under ankeforhandlingen ble det også avspilt opptak av en samtale som lastebilsjåføren hadde med sin sønn i november 2019. I samtalen spør sønnen om lastebilsjåføren kan skaffe ham en «lagkake», som på dansk er en vanlig betegnelse på bløtkake.

Ifølge dommen pågrep dansk politi omtrent samtidig som telefonsamtalen fant sted, fetteren til mannen, som er dømt i Nederland. I forbindelse med pågripelsen fant politiet runde, sammenpressede plater med kokain hos fetteren. Retten mener «lagkake» kan være et kodeord for kokainen.

Lagmannsretten kom derfor etter en samlet vurdering til at han måtte ha visst at han smuglet kokain.