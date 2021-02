Prest holdt «gaming-minnestund» for to av de omkomne i hyttebrannen på Andøya

Blomster og lys ved Svolvær skole etter at fem personer fra Vågan omkom i en hyttebrann på Andøya. Fire av de omkomne var under 16 år. Foto: AIdem Media / NTB Les mer Lukk

NTB

Da to unge gutter i Svolvær ble revet vekk, tok presten fram sine «gaming»-kunnskaper for å holde minnestund for vennene deres, skriver VG.