Kongeparet er ferdigvaksinert mot corona

NTB

Kong Harald og dronning Sonja fikk denne uken sin andre vaksinedose og er dermed ferdigvaksinert.

Det opplyser assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet til NTB.

Den første dosen fikk kongen og dronningen 13. januar.

Ble prioritert

Kongeparet ble prioritert i vaksinekøen ut ifra sin rolle, men også fordi de er i risikogruppen på grunn av sin alder, opplyste helseminister Bent Høie (H) den gang.

– Jeg er glad for at de takket ja til å få den første dosen i dag. Det tror jeg også den norske befolkningen har stor forståelse for, sa Høie.

Det var regjeringen som tok denne beslutningen. Også prinsesse Astrid ble vaksinert.

Siden det er tre uker mellom dosene, er det Pfizer-vaksinen kongeparet har fått. Moderna-vaksinen tas i to doser med fire ukers mellomrom.

Høie opplyste at statsminister Erna Solberg (H) ikke har ytret ønske om å gå foran i vaksinekøen, og det er heller ikke aktuelt for noen andre i regjeringen.

Måtte i karantene

Kongeparet måtte i karantene etter å ha kommet hjem fra statsbesøk i Jordan like før Norge ble stengt ned 12. mars i fjor.

I Harald Stanghelles bok «Kongen forteller» sier kongen imidlertid at han selv ikke har vært bekymret for å bli smittet av coronaviruset.

– Vi merket savnet etter å klemme dem vi er glade i. Vi fikk jo heller ikke lov til det. Selv har jeg vært så isolert at jeg ikke har vært redd for å bli smittet, sa kongen, men la til at han er fullt klar over at han absolutt er i risikogruppen.