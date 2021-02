Ytterligere en norsk soldat i Afghanistan er coronasmittet

To norske soldater i Afghanistan er coronasmittet. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Onsdag ble det kjent at en norsk soldat i Afghanistan er coronasmittet. Torsdag opplyser Forsvaret at enda et smittetilfelle er påvist.