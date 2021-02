Sprengkulde i natt – ikke vært like kaldt på ti år

Det er ti år siden det var like heftig sprengkulde over Norge. slik så det ut da Nesoddferjen "Bamse Brakar" i februar 2010 var innhyllet i frostrøyk på vei inn til Aker brygge.

Onsdag var det ikke registrert en eneste varmegrad i hele Norge. I natt var det -35,6 i Røros.

Meteorologene ved Meteorologisk institutt melder at vi ikke har sett maken til den sprengkulden som preger landet nå på ti år.

– Det skjer selvfølgelig fra tid til annen at det er såpass kaldt, men det er spesielt at det er kaldt over hele landet, vedvarende i flere dager, sier vakthavende meteorolog, Rafael Escobar Løvdahl til NRK.

Sjekk været der du er

Kaldeste på ti år

Meteorologene meldte på Twitter at det i natt ble enda kaldere, med sprengkulde flere steder. Sist det var en så lang og vedvarende kuldeperiode var i 2010. før det måtte man tilbake til 1960– og 70-tallet, ifølge meteorologen.

Natt til torsdag ble det målt minus 35,6 grader i Røros. Foto: Cornelius Poppe / NTB Les mer Lukk

Og det er lite som tyder på at det er noe særlig varme å hente med det første. Det er et høytrykk over Norskehavet som presser kald luft fra Finland og Russland ned over hele landet.

Meteorologene melder på Twitter at de lave temperaturene ser ut til å bli værende i alle fall til over helga.

Med kulda kommer gjerne også økt luftforurensing. Miljødirektoratet melder at luftforurensningen i flere norske storbyer vil være moderat til høy torsdag og fredag. Spesielt i Bergen, Trondheim og Stavanger-regionen. For hovedstaden vil den ikke bli høyere enn moderat.

Steile strømpriser

Ifølge kraftbørsen Nord Pool var strømprisen i starten av februar den høyeste på fem år, over 2kr/kWh.

– Strømprisen beregnes hver dag etter tilbud og etterspørsel. Når det blir kaldt, bruker vi mer strøm til å varme opp, og da øker prisene, forklarer Stina Johansen i kraftbørsen Nord Pool til NRK.

Nivået skal den siste tiden ha ligget på mellom 40 og 60 øre/kWh. På samme tid i fjor lå prisen på rundt 20 øre/kWh.