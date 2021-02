NTB

Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 4. februar.

FHI holder pressemøte om AstraZeneca-vaksinen

Folkehelseinstituttet inviterer til pressemøte om godkjenning, anbefaling, effekt og distribusjon av AstraZeneca-vaksinen. FHI har allerede anbefalt at den bare gis til personer som er yngre enn 65 år og at dosene skal gis med opptil tre måneders mellomrom.

EUs utenrikssjef i Russland

EUs utenrikssjef Josep Borrell innleder et tre dager langt besøk i Russland. Fengslingen av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj er et av temaene som skal diskuteres.

Tre nordiske statsministere til Arctic Frontiers

Statsminister Erna Solberg møter sine nordiske kollegaer, Finlands statsminister Sanna Marin og Sveriges statsminister Stefan Löfven, under den arktiske konferansen Arctic Frontiers. Det er geopolitikk og gjenopprettingen etter covid-19 som står på agendaen for statsministersamtalen.

Hovland spiller på europatouren

Kun dager etter at han kjempet om seieren, og til slutt endte på delt andreplass, i PGA-turneringen La Jolla i California er Viktor Hovland klar for å kjempe på europaturen når Saudi International starter torsdag. Han spiller turneringen fordi han må spille fire turneringen på europatouren denne sesongen for å kunne delta i høstens Ryder Cup.