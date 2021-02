NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 4. februar.

Facebook stengt i Myanmar

Facebook-tilgangen er midlertidig stengt i Myanmar på ordre fra militæret som har kuppet makten i landet. Militærjuntaen opplyser at stengingen skal vare ut søndag.

Telenor er blant nettselskapene som har måttet føye seg etter ordren i natt norsk tid. Også tilgangen til andre Facebook-tjenester som Instagram og WhatsApp er stengt.

Enighet i sykehusmeklingen

Arbeidssammenslutningen San Helse og arbeidsgiverforeningen Spekter ble to timer på overtid enige hos Riksmekleren om lønnsoppgjøret for sykehusansatte. Dermed er en streik med opp mot 7.000 ansatte i tre helseforetak avverget.

– Det er fortsatt en jobb å gjøre for å få jordmødre opp på et lønnsnivå som samsvarer med utdanningslengde og ansvaret i yrket, sier forhandlingsleder Berit Grimsrud Syversen i Den norske jordmorforening etter enigheten.

286 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 286 koronasmittede i Norge. Det er fem færre enn dagen før og 81 færre enn samme dag i forrige uke. I alt 65 av tilfellene var i Oslo.

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 63.839 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Biden nominerer CIA-sjef

USAs president Joe Biden har formelt nominert William Burns som ny CIA-sjef. Senatet har fått oversendt nominasjonen for bekreftelse. Hvis Senatet bekrefter valget gjennom avstemning, blir Burns CIA-sjef etter Gina Haspel, som ble oppnevnt av daværende president Donald Trump i 2018.

Burns har mer enn tre tiår bak seg med erfaring fra amerikansk utenrikstjeneste og har blant annet vært viseutenriksminister. Han har tjenestegjort i en rekke nasjonale sikkerhetsverv både under demokratiske og republikanske administrasjoner.

Australian Open går som planlagt

Sjefen for Tennis Australia forventer at årets første Grand Slam-turnering starter som planlagt mandag neste uke trass i et smittetilfelle hos en frivillig ved ett av spillerhotellene.

– Vi er helt trygge på at Australian Open kan gjennomføres. Vi starter mandag og har ingen plan om å endre på planene, sier Craig Tiley. Flere hundre spillere, blant dem norske Casper Ruud, og trener er satt i isolasjon til de avlegger en negativ virustest.