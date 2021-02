FHI: – Vi kan ha bidratt til misforståelser

Line Vold i FHI innrømmer at de kan ha bidratt til misforståelser om strategien rundt den britiske virusmutasjonen. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

FHI sier at de kan ha bidratt til misforståelser om strategien etter at de tidligere denne uken sa at de ikke tror den britiske koronaen kan elimineres.