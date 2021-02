FHI: Smitten synker for tredje uke på rad – innstrammingen virker

– Nedgangen de siste ukene er sannsynligvis et resultat av de forsterkede smitteverntiltakene de første ukene i 2021, sier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg. Foto: Vegard Grøtt / NTB

Coronasmitten synker for tredje uke på rad. Det er et resultat av at de strenge smitteverntiltakene har virket, mener FHI.