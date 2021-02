En person funnet død etter boligbrann i Nordland

NTB

En person er funnet død etter en boligbrann på Dønna i Nordland. Politiet tror personen er mannen i 60-årene som var savnet etter brannen.

– Vi er ganske trygge på at det er den savnede mannen som er funnet. Det er ingen andre som er meldt savnet etter brannen. Den døde blir nå sendt til obduksjon for avklaring av dødsårsak og formell identifisering, sier lensmann for Ytre Helgeland, Tom Andre Giertsen, til NTB.

Pårørende er varslet om funnet av den døde personen.

Nordland politidistrikt opplyste i en pressemelding tidligere onsdag at de ved 8.30-tiden fikk melding om brann i et bolighus på Dønna.

Ifølge politiet er huset brent ned, og en personbil som sto på tomta, er utbrent.

– Det var en forbipasserende som oppdaget brannen og varslet nødetatene, opplyste politiet.

Politiet har iverksatt etterforskning for å avklare hendelsesforløpet og forsøke å finne brannårsaken.