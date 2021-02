Per-Willy Amundsen: – Det er på tide å avvikle NRK

Frp-politiker Per-Willy Amundsen. Les mer Lukk

Programmet «Shaun» på NRK P13 har fått over 300 klager for en vits om ønske om at coronavaksinen ikke virket i Israel. Frp-politiker Per-Willy Amundsen mener det er på tide å avvikle NRK.