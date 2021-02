NHO håper på rask løsning på vaksinepass

NTB

NHO forventer at norske myndigheter får et vaksinepass på plass raskest mulig, sier direktør Ole Erik Almlid.

– Det er viktig at man jobber raskt med dette, sier Almlid til NTB.

Onsdag ble det kjent at Danmark skal utvikle et digitalt vaksinepass, som vil være klart om tre-fire måneder. Målet er at det skal kunne brukes i forbindelse med reiser.

– Veldig bra

En gledelig nyhet, mener Almlid, som peker på at også EU og Verdens helseorganisasjon (WHO) jobber med å utvikle et internasjonalt vaksinepass.

– Et slikt pass vil være veldig bra for alle, ikke minst for næringslivet. Det kan bety at vi får hjulene i gang tidligere, sier NHO-direktøren.

– Men det er viktig å avklare en del fallgruver, ikke minst om vaksinen beskytter mot smitte. Dessuten må vi sikre at personvernet blir ivaretatt, og at ikke falske pass kommer i omløp, sier han.

Nakstad: Trenger mer kunnskap

Norge jobber med saken, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Det blir interessant å se hvilke erfaringer danskene høster med dette. Det som er viktig, er at man får et system som er kontrollerbart og sikkert, og at det ikke jukses med det. Det er også viktig at land respekterer det slik at man slipper karantene ved innreise, sier Nakstad.

En forutsetning for å utstede vaksinepass er at vaksinen beskytter mot smitte, understreker han.

– Foreløpig tyder ting på at vaksinen beskytter ganske bra, men vi må ha mer kunnskap, sier han.

Island innførte i slutten av januar vaksinepass for å gjøre utenlandsreiser lettere for coronavaksinerte.