NTB

Dette er blant de ventede hendelsene onsdag 3. februar.

Koronatiltakene lettes på Østlandet

Oslo og en rekke av kommunene rundt hovedstaden, samt i Østfold, letter på koronatiltakene. Det innebærer blant annet gult nivå i barnehager og grunnskole, og at serveringssteder og enkeltstående butikker åpne igjen.

Regjeringen holder pressekonferanse om koronasituasjonen

Regjeringen har varslet en ny pressekonferanse om koronasituasjonen. Onsdag deltar helseminister Bent Høie (H), justisminister Monica Mæland (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Navalnyj-saken kan bli tatt opp i Sikkerhetsrådet

Tirsdag ble opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dømt til fengsel i tre og et halvt år for å ha brutt meldeplikten for en betinget dom fra 2014. FNs sikkerhetsråd vurderer å diskutere situasjonen på sitt møte onsdag.

Hvem nomineres til årets Golden Globe-priser?

Klokken 14 norsk tid offentliggjøres nominasjonene til årets Golden Globe-priser. «The Crown», «Ozark» og «The Queen’s Gambit» er blant forhåndsfavorittene innen seriekategoriene, mens «The Trial of the Chicago 7» og «Borat 2» kan sikre seg nominasjoner i filmkategoriene.

Får Joshua King sin Everton-debut?

Den norske landslagsspilleren Joshua King meldte overgang til Everton på overgangsvinduets siste dag. Onsdag møter Everton Leeds i 22. runde av Premier League. Vil King få mulighet til å vise seg fram allerede her?