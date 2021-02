Tøft første år for Go-Ahead

Det private togselskapet Go-Ahead tok over passasjertrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen i midten av desember 2019, og det første driftsåret har vært tøft. Her står Sørtoget, som driftes av Go-Ahead, på Jåttåvågen stasjon i Stavanger. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Det private togselskapet Go-Ahead tok over passasjertrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen i midten av desember 2019, og det første driftsåret har vært tøft.

Noen måneder etter overtakelsen ble koronapandemien erklært, men det er ikke hele forklaringen på problemene i 2020, skriver Aftenposten.

– Det blir umulig å snakke om 2020 uten å nevne korona. Epidemien traff oss knallhard med 90 prosents nedgang i omsetning, permitteringer, smitteverntiltak og krisepakker, sier administrerende direktør Cathrine Elgin til avisen.

Go-Ahead vant anbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen på pris i konkurranse med Vy og SJ. Go-Ahead får 150 millioner i året fra staten for å trafikkere de tre linjene. I tillegg regnet selskapet med å få 300.000 nye kunder på Sørlandsbanen. Også punktligheten skulle bli bedre.

Fasit etter 2020 er at selskapet har manglet tog og lokførere, det har varslet om nedleggelse av stasjoner og mange i ledelsen er skiftet ut, påpeker Aftenposten.

En løsning har blitt en avtale med Lokmannsforbundet der det leies inn lokførere fra andre togselskaper. Selskapet har også kuttet en ettermiddagsavgang på Sørlandsbanen, men vil ikke kommentere direkte om stasjoner legges ned.

– Vi er opptatt av å lytte til engasjementet og sørge for at tilbudet blir best mulig både for eksisterende og nye kunder. Tiltak for å imøtekomme dette må vi få komme tilbake til, sier Elgin.