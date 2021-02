Ishaller må holde stengt i Oslo og andre ring 1-kommuner

Smitteutbruddet i Halden hadde sitt utspring i ishallen i kommunen, der det også er oppdaget mutert virus. Fortsatt må kommuner i Ring 1 holde ishallene sine stengt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

Kommuner med de strengeste koronarestriksjonene får ikke åpne ishallene, trass i at regjeringen har åpnet for idrett for barn og ungdom fra onsdag.