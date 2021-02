Kan ta flere år før alle etter skredet i Gjerdrum får flytte hjem

Rasområdet på Ask i Gjerdrum i Viken. Det kan gå lang tid før de siste 200 beboerne kan flytte tilbake. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

De to siste 200 beboere som bor nær raskanten i Gjerdrum, kan måtte vente ett til to år før de kan flytte tilbake.

– Der må det først gjennomføres sikringstiltak før det er mulig, får NRK opplyst hos Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

– Det er svært sjelden at et skred utvikler seg lengre når det har gått flere uker siden hendelsen. For å være helt trygg om dersom dette likevel skulle skje, er det tatt hensyn til en maksimal skredutvikling i vurdering av evakueringsområdet, sier regionsjef i Toril Hofshagen i NVE.

Mandag ble det klart at rundt 600 av de evakuerte beboere etter skredet får flytte hjem igjen onsdag klokken 16.

Ti personer omkom i kvikkleireskredet som gikk natt til 30. desember i området Ask i Gjerdrum kommune i Viken.