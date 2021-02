Foto: Andrew Nachemson via AP / NTB

NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 2. februar.

Myanmar tema i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd har hasteinnkalt til et krisemøte etter at militæret kuppet makten og avsatte den sivile regjeringen i Myanmar. Det lukkede møtet holdes via video.

Norge og Storbritannia har sammen vært sentrale for å ta opp saken i FNs sikkerhetsråd, og utenriksminister Ine Søreide Eriksen (H) er positiv til at saken tas opp så raskt.

Aleksej Navalnyj møter i retten i Russland

Aleksej Navalnyj ble fengslet for flere angivelige brudd på betingelsene på en betinget dom for bedrageri fra 2014. En domstol skal ta stilling til saken i dag.

Den russiske regimekritikeren risikerer å måtte sone tre og et halvt år i fengsel.

Riksrevisjonen med to rapporter

Riksrevisor Per-Kristian Foss legger fram rapporter om politiets innsats mot datakriminalitet og om kontrollen av eksport av våpen og varer som kan bli brukt til produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

Riksrevisjonen kontrollerer hvordan regjeringen og norske myndigheter utfører jobben sin og legger jevnlig fram rapporter.

Meklingen starter mellom SAN Helse og Spekter

Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN) og Spekter møtes hos Riksmekleren etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene i desember.

Det er planlagt møter hos Riksmekleren i dag og i morgen. Nito og Den norske jordmorforening har varslet at 32 personer tas ut streik fra torsdag hvis det ikke oppnås enighet.

Avgjørelse om kunstgress i Bergen

Det arrangeres en ekstraordinær generalforsamling i fotballklubben Brann for å avgjøre om det skal legges kunstgress på Brann stadion i Bergen. Det skal være flertall i styret for å godkjenne planene.

De seneste årene har flere toppklubber i Norge skiftet til kunstgress, og i fjor hadde hele 11 av 16 klubber kunstgress i 2020-sesongen i Eliteserien.