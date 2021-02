NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 2. februar.

Joshua King klar for Everton

Everton blir neste stopp i fotballkarrieren til Joshua King, som har signert for Premier League-klubben ut sesongen. Dermed forlater måltyven Bournemouth etter å ha spilt for klubben siden 2015.

Flere klubber skal ha vist interesse for den norske landslagsspissen. King takket til slutt ja til Everton, og klokken to natt til tirsdag ønsket klubben fra byen Liverpool ham velkommen.

Ingen krisepakke-enighet

En gruppe republikanske senatorer har hatt et produktivt møte med president Joe Biden om en krisepakke for å gjenreise den koronarammede økonomien, men kom ikke til enighet. Det opplyste den republikanske senatoren Susan Collins etter at møtet var ferdig i natt norsk tid.

Collins og åtte andre republikanske senatorer møtte Biden og visepresident Kamala Harris. Collins beskriver møtet med Biden som «utmerket», til tross for manglende enighet.

296 nye koronasmittede siste døgn



Det siste døgnet er det registrert 296 koronasmittede i Norge. Det er 123 flere enn dagen før og 63 flere enn samme dag i forrige uke. I alt 81 av smittetilfellene ble registrert i Oslo.

Det var ved midnatt natt til tirsdag registrert 63.262 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Bedre koronabehandling redder liv

Mer effektive medikamenter og bedre behandling har redusert dødsraten blant koronapasienter på intensivavdelinger med over en tredel. Det viser en studie som ble publisert i tidsskriftet Anaesthesia i natt.

Storskala metaanalyser av dødeligheten blant covid-19-pasienter på intensivavdelinger verden rundt viser en nedgang på 36 prosent fram til oktober, viser studien som ble publisert i tidsskriftet Anaesthesia tirsdag.

En omkom i brann i Tromsø

En person er funnet død etter brann i et leilighetsbygg på Kvaløya i Tromsø. Personen er ikke identifisert, og det er ikke kjent hva som er brannårsaken, opplyser politiet i Troms.

– Dette er et boligkompleks med flere boliger og det er funnet en død person i leilighet som brant. Det er registret at det bor en person i den aktuelle leiligheten, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NTB.