Kommuneleger ikke informert om FHIs advarsler om vinterøvelser

NTB

Kommuneleger i de aktuelle øvingsområdene for Forsvarets allierte vinterøvelser fikk ikke vite om at helsemyndighetene i lang tid advarte mot gjennomføringen.

I alt 93 utenlandske soldater som skulle delta på vinterøvelser i Nord-Norge, har fått påvist coronasmitte. Kommuneleger ble ikke involvert i planleggingen og fikk heller ikke vite om advarslene fra Folkehelseinstituttet (FHI), skriver NRK.

– Det var ønskelig fra vår side å være involvert i planleggingen. Vi kom først inn da de første smittetilfellene ble kjent. Vi kunne nok ha bidratt til en mer robust plan hvis vi hadde blitt involvert på et tidligere tidspunkt, sier kommuneoverlege Vidar Bjørnås, i Bardu og Målselv til kanalen.

FHI og Helsedirektoratet advarte i lang tid mot øvelsene i Indre Troms i februar, og 26. januar avlyste regjeringen den allierte vinterøvelsen.

De første utenlandske soldatene kom til Troms og Nordland i januar for å delta i vintertrening i arktiske omgivelser. Til sammen skulle 3.000 allierte soldater delta på øvelsene Rein 1 og Joint Viking sammen med 7.000 norske soldater.

Flere andre kommuneoverleger sier de er kritiske til opplegget.

– Hæren har hatt kontroll og satt av dedikerte fasiliteter for innreisekarantene, samt isolasjon for de allierte gjennom hele perioden, skriver talsperson Eirik Skomedal i Hæren til NRK.

Norges Offisersforbund (NOF) er blant dem som har kritisert regjeringen for ikke å ha lagt til rette for at øvelsen kunne bli gjennomført.

– Det framstår som om det er tatt litt for lett på smitteverntiltakene i forbindelse med øvelsen, sa NFO-leder Torbjørn Bongo til Klassekampen mandag.

Øvelsen Joint Viking skulle etter planen starte 8. februar.