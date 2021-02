Byrådet i Oslo letter på de strenge coronatiltakene

– Dagens lettelser betyr ikke at faren er over. Det er en risiko for at vi må ta tiltaksnivået tilbake til rødt nivå, og det kan også skje om kort tid. Den situasjonen her er veldig uforutsigbar, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Illustrasjonsfoto

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) åpner for at Oslo-folk kan besøke kjæresten igjen. Samtidig mener han Oslo fortsatt trenger strenge tiltak.

Oslo tillater fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs for barn til og med ungdomsskolealder.

Til tross for synkende smittetall i Oslo, er hovedstaden med i den såkalte «ring 1» i trinnsystemet for tiltak på Østlandet etter mutantutbruddet i Nordre Follo.

– Oslo har hele tiden vært episenteret for smitten, rett og slett fordi viruset trives best der det er mye folk. Vi må fortsette å være forsiktige. Vi skal ha en gradvis, kontrollert gjenåpning av Oslo. Det er mantraet for byrådet, sier Johansen.

– Det vi har lært er at det er lettere å stenge ned enn å gjenåpne, sier byrådslederen.

Åpner for at Oslo-folk kan besøke kjæresten igjen

Raymond Johansen (Ap) har snudd og mener nå at Oslo-folk kan besøke kjæresten i en annen kommune. – Definer det som et hyttebesøk, sier han med glimt i øyet.

Etter at regjeringen lempet på hytteforbudet og åpnet for at også Oslo-folk igjen kan dra på hytter i en annen kommune, vil ikke byrådslederen lenger be innbyggerne avstå fra å besøke kjæresten i en annen kommune.

– Så hvis du definerer det som om kjæresten din bor på hytta i nabokommunen, så er det bare å dra, sier Johansen.

Byrådslederen understreket imidlertid at Oslo-folk fortsatt bør unngå å ha mer enn ti på besøk hjemme.

Håper på positive signaler til utesteder og treningssentre

Raymond Johansen (Ap) håper han snart kan gi positive signaler til utesteder og treningssentre i Oslo, men vil ikke sette grense for hvor lav smitten må være.

– Vi kommer tilbake til ytterligere lettelser, men jeg er helt imot å gi et tall, sa byrådslederen på mandagens pressekonferanse.

– Jeg deler absolutt bekymringen for arbeidsledigheten og for mange utesteder i Oslo. Vi håper å komme med positive signaler om ikke så altfor lenge dersom den positive trenden fortsetter, sa Johansen.

Innendørs og utendørs fritidsaktiviteter for barn



Det har vært full stans i alle innendørs fritidsaktiviteter for barn over 13 år siden midten av november.

Den siste uken har det vært stans i fritidsaktiviteter innendørs og utendørs for alle aldersgrupper.

– Det åpnes for fritidsaktiviteter og idrett utendørs og innendørs for barn og unge til og med ungdomsskolealder. For første gang siden november kan de som går på ungdomsskolen gjenoppta fritidsaktiviteter innendørs, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Oslo har hele tiden vært episenteret for smitten, rett og slett fordi viruset trives best der det er mye folk. Vi må fortsette å være forsiktige. Vi skal ha en gradvis, kontrollert gjenåpning av Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Bibliotekene åpner, kjøpesenter stengt



Det åpnes også opp for et mer ordinært tilbud på fritidsklubbene for barn og unge til og med ungdomsskolealder.

Fra onsdag får butikker og serveringssteder i Oslo som ikke er en del av et kjøpesenter eller varehus, åpne igjen. Også biblioteker kan åpne igjen.

– I tråd med nasjonale regler skal kjøpesentre og varehus fortsatt holde stengt, opplyser kommunen i en pressemelding.

Butikker og serveringssteder har måttet holde stengt siden lørdag 20. januar klokken 12.

Kan innføre rødt nivå på kort tid



Oslo kommune letter på tiltakene for barne- og ungdomsskolene og går over til gult nivå. Men varsler samtidig at de vil vurdere nye, strenge tiltak ved utbrudd.

– Dagens lettelser betyr ikke at faren er over. Det er en risiko for at vi må ta tiltaksnivået tilbake til rødt nivå, og det kan også skje om kort tid. Den situasjonen her er veldig uforutsigbar. Men å holde skolene på rødt nivå i tilfelle smitten går opp igjen, er ikke innenfor reglene, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Videregående skoler holdes på rødt nivå i Oslo, mens barne- og ungdomsskolen går over til gult nivå.

– Barn og unge har lidd mer enn det som er rettferdig, og nå er tiden inne for å gi barn og unge litt mer av hverdagen tilbake igjen, sier hun.

Oslo kommune strengere enn statlige lettelser

I Oslo videreføres rødt nivå for videregående skoler. Samtidig vil det fortsatt ikke være mulig med innendørs fritidsaktiviteter for ungdom opp til 20 år.

Det sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen mandag.

Oslo er altså strengere enn de statlige lettelsene på videreføring av rødt nivå på videregående skoler, samt at de ikke ennå åpner for fritidsaktiviteter for dem som går i videregående skole og opp til 20 år.

– Vi håper å kunne innføre lettelsene også her i løpet av kort tid, men må se an situasjonen i noe lengre tid. Grunnen til det er at smittetrykket er høyere blant de eldre ungdommene, og at gult nivå i videregående og fritidsaktiviteter for denne gruppa skaper mye mobilitet og kontakt på tvers av byen, sa Johansen på pressekonferansen mandag.

Byrådslederen: Vanskelig med enkelttiltak for bydeler



Byrådsleder Raymond Johansen sier Oslo hele tiden har hatt mulighet til å innføre ekstraordinære tiltak for bydeler med høy smitte, men at det er vanskelig.

Hele Oslo er rammet av strenge koronatiltak, til tross for at enkelte bydeler har hatt lavt smittetrykk over tid. Byrådslederen mener det er vanskelig å innføre spesifikke tiltak for enkeltbydeler.

– Vi har hele tiden hatt mulighet til å gjøre ekstraordinære tiltak i noen av bydelene, men samtidig ser vi at de bydelene som har høyest smittetrykk, er de mest utsatte. Trangboddhet er det ikke mye å gjøre med, sier Johansen.

– Når du går inn og analyserer og ser på hvert enkelt tiltak, er det ikke lett å ha ett enkelt tiltak for et område. Men vi har anledning til å stenge ned hvis det er smitteutbrudd i et område, sier Johansen.