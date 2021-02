Meieriansatte i karantene – 500 skoler får ikke skolemelk

NTB

500 skoler på Østlandet blir uten skolemelk etter at flere ansatte er satt i karantene i forbindelse med et smitteutbrudd på Tine-meieriet på Kalbakken i Oslo.

Coronasmitten på Tine-meieriet påvirker melkeleveransen til flere hundre skoler, skriver Nationen. Kommunikasjonssjef i Tine, Sindre Ånonsen, bekrefter at det er et smitteutbrudd, men har ikke oversikt over hvor mange ansatte som er smittet eller i karantene.

– Det stemmer at vi har hatt smittetilfeller på lageret hos Tine på Kalbakken. Dette gir midlertidige kapasitetsutfordringer. Det er en beklagelig situasjon, sier Ånonsen til Nationen.

De rundt 500 skolene som blir uten skolemelk ligger alle på Østlandet, og er uten melk fra tirsdag og ut uka. Tine håper leveringen er i gang igjen neste uke.