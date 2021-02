NTB

Dette er blant de ventede hendelsene 1. februar 2021.

Omkomne hentes hjem fra Jan Mayen

Etter planen skal de to personene som omkom i et snøskred på Jan Mayen, returneres til fastlandet dersom været tillater det.

En kvinne fra Vestland fylke og en mann fra Nordland mistet livet i et snøskred i Borgdalen på øya lørdag ettermiddag. Begge var sivilt ansatte i Forsvaret.

Tyskland møter med vaksineprodusenter

Tyske myndigheter har et høynivåmøte med representanter for selskapene som produserer koronavaksiner klokken 14.

Finansminister Peter Altmaier har truet selskapene med rettslige skritt dersom de ikke leverer som avtalt til land i EU.

Kina med nytt kvotehandelsystem

Et nytt nasjonalt system for handel med utslippskvoter trer i kraft i Kina, som er blant landene som har tatt mål av seg til å bli klimanøytrale innen 2050.

Kina er verdens største utslippsnasjon og har mål om å redusere intensiteten i sine utslipp med 65 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå.

Deadline day i store europeiske ligaer

Overgangsvinduet stenger ved midnatt natt til tirsdag i de fleste store europeiske ligaer.

Det siste dagene er det blant annet kjent at Alexander Søderlund har skrevet under for den tyrkiske fotballklubben Rizespor og at Martin Samuelsen nærmer seg en overgang fra Hull til dansk fotball.