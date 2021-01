Ytterligere ti tilfeller av mutert coronavirus i Ås kommune

NTB

FHI har påvist den britiske virusmutasjonen i ti positive coronaprøver fra Ås kommune, skriver Ås Avis. Dermed er det 15 bekreftede tilfeller i kommunen.

To tilfeller ble bekreftet lørdag, mens de øvrige tre ble påvist onsdag, opplyser avisen.

Kommuneoverlege Sidsel Storhaug sier at de ti siste mutasjonstilfellene kan knyttes opp mot et tett nabolag i Ås.

– Men fremdeles er vi usikre på opprinnelsen, sier Storhaug.

Situasjonen betegnes som alvorlig.

– Ja, selvfølgelig er det alvorlig, men jeg mener likevel at vi har det under kontroll. Vi har vært tidlig ute med massetesting og karantener og stenging av berørte skoleklasser, så jeg krysser fingrene for at dette går bra, sier kommuneoverlegen.

Kommunen registrerte to nye coronatilfeller søndag. Det er foreløpig ikke kjent om det er tilfeller av virusmutasjonen.