Eiere av Norwegians fly krever plass i søksmålet mot Boeing

Et av Norwegians 18 fly av modellen Boeing 737 Max 8 på bakken på Gardermoen. Flyselskapet er i rettstvist med produsenten om erstatning etter flyene måtte parkeres i 2019 etter at to fly av samme type styrtet.

Like før et rettsmøte mellom Norwegian og Boeing skulle ta fatt i Chicago onsdag, meldte seks eiere av det norske selskapets fly seg inn i kampen om et oppgjør.

Onsdag klokken 17.30 norsk tid møttes Norwegian og den amerikanske flyprodusenten Boeing hverandre til et telefonmøte i den føderale distriktsdomstolen i Nord-Illinois i Chicago.

Dommer Andrea R. Wood skulle etter flere utsettelser ta en siste orientering mellom partene før hun skulle bestemme veien videre for erstatningskravet som Norwegian har anlagt mot Boeing og datterselskapet Boeing Commercial Aviation Services Europe.

Men da det rettslige telefonmøtet skulle til å starte hadde nok en part meldt seg på i erstatningssøksmålet.

Seks klienter

På telefonlinje fra en adresse bare noen kvartaler unna domstolen i sentrum av Chicago beklaget advokat Mitchell A. Orpett at han bare minutter før rettsmøtet hadde sendt en begjæring om å ta del i Norwegians søksmål.

– Jeg representerer dem som ønsker å intervenere i denne saken. Det er seks av dem, sa Orpett ifølge en utskrift av rettsmøtet NTB har fått fra domstolen.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til NTB at det ikke er sikkert at det er negativt for Norwegian at en gruppe mindre leasingselskaper hiver seg med på søksmålet mot Boeing.

1 milliard dollar

I månedsvis har de to partene kranglet om et oppgjør på opptil 1 milliard dollar. Norwegian krever dette etter at de måtte sette 18 fly av typen Boeing 737 Max på bakken etter at to ulykker med flytypen i oktober 2018 og mars 2019, kostet 346 mennesker mistet livet.

Fra før slet flyselskapet med omfattende tekniske problemer med de nye langdistanseflyene Dreamliner som også Boeing hadde levert.

Da koronapandemien kom på toppen av alle disse problemene, tårnet problemene seg opp for Norwegian. Selskapet hadde også en bestilling inne hos Boeing på kjøp av ytterligere 92 737 Max-fly, en ordre de måtte kansellere da problemene ble for store.

Ukjent tredjepart

I rettsmøtet onsdag hadde verken advokatene til Norwegian eller Boeing hørt noe om at en tredjepart skulle vise interesse for å blande seg inn i den allerede kompliserte erstatningssaken.

– Helt kort så er mine klienter utleiere av flere, men ikke alle, flyene som omfattes av Norwegians søksmål, sa advokaten videre.

Advokat Orpett forklarte at utleierne mener de har krav på en eventuell erstatning som retten skulle komme til fordi Norwegian og Boeing ved salg av flyene også overdro alle rettigheter til de nye eierne.

– Så i utgangspunktet er de flyets eiere og alle rettigheter til å bli tilkjent erstatning fulgte med salget. Disse rettighetene eies av mine klienter, sa Orpett.

Frist til onsdag

Dommer Wood, som i utgangspunktet hadde vært klar til å avsi en kjennelse om videre behandling av saken, ga Norwegian og Boeing frist til onsdag 3. februar med å gi retten sine vurderinger av hvordan den nye tredjeparten kan påvirke rettsprosessen videre.

Verken Norwegian eller Boeing har svart på spørsmål om hvordan den nye situasjonen vil påvirke erstatningssaken. Det er ikke utdypet fra Norwegians side hvilken betydning et mulig finansielt oppgjør på flere hundre millioner dollar med Boeing var kan ha i flyselskapets pågående redningsplan i Norge og Irland.

– Tidsforskjellen er ikke i vår favør når det gjelder Boeing-saken, og vi vil dessverre ikke ha tilstrekkelig informasjon til å kunne kommentere på dette i løpet av denne arbeidsdagen, var alt kommunikasjonsdirektør Esben Tuman ville si til NTB torsdag.

Mye på spill

Flyanalytiker Elnæs ser det slik at leasingselskapene inntreden i saken vil kunne styrke saksøkerne, og gjøre det vanskeligere for Boeing å trekke saken ut i tid.

– De aller fleste flyselskapene har nå fått til en avtale med Boeing etter skandalen med 737-Max-flyene, men ikke Norwegian. Det er nesten det eneste selskapet igjen. Nå er det mye som står på spill for begge parter, så det kan være fint med noen hvite riddere som kan støtte Norwegian i prosessen, sier Elnæs.

Noen timer før rettsmøtet mellom Norwegian og flyprodusenten Boeing skulle starte i Chicago onsdag, hadde konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen lagt fram en kriseplan hos byfogden i Oslo.

Der gikk det fram at selskapet er i full sving med å nedskalere driften med å kutte kostnader og redusere rutenettet til kun å omfatte kortdistansetrafikk i Norden og Europa.

Kriselån

Fredag foreslo regjeringen som ventet å gi flyselskapet 1,5 milliarder kroner i et evigvarende hybridlån som også skal lokke øvrige investorer til å bidra med ytterligere 3 milliarder kroner.

The Irish Times skrev torsdag at Norwegian forsøker å levere tilbake 36 fly til leasingselskaper og at selskapet har bedt High Court i Dublin om bistand til å annullere kontraktene.

Flyparken, som på det meste har vært oppe i mer enn 160 fly, skal reduseres til 53 i første omgang.

Samtlige av de kostbare langdistanseflyene skal, eller er allerede, ute av selskapet, og det irske datterselskapet Torskefjorden Leasing, som lånte ut 24 av de totalt 37 maskinene til det norske morselskapet, ble slått konkurs av domstolen i Dublin forrige fredag.