Oslo-politiet anmelder 78 personer for brudd på smittevernloven

NTB

I alt 78 personer ble natt til søndag anmeldt for brudd på smittevernlovene i forbindelse med seks fester i Oslo og Bærum

Like før klokken 2 rykket politiet ut til en adresse på Sogn, etter melding om bråk.

– Da vi ankom leiligheten var det samlet 13 personer inne på ett rom. Alle blir anmeldt for brudd på smittevernloven, og 12 av dem ble bortvist fra stedet, opplyser politiet i Oslo på Twitter.

Nesten en time senere ble flere patruljer sendt til et hus på Ullern, etter melding om en fest. Da politiet kom til stedet var det 17 personer på plass. Alle ble bortvist og anmeldt for brudd på smittevernloven.

Kort etter festen på Ullern ble en tredje fest på Bislett avbrutt av politiet. Der var det elleve personer samlet i én leilighet. Alle disse ble også anmeldt og bortvist.

Klokken 3.40 melder politiet om feststøy på Bærums Verk. Det ble 12 personer anmeldt og bortvist.

Klokken 3.50 bryter politiet opp en fest i en leilighet i Parkveien bak Slottet. Der ble 11 personer anmeldt og bortvist.

Like før halv fem søndag morgen rykket politiet ut til Konows gate i Gamlebyen etter meldinger forstyrrelse av natteroen.

– Det løp fire personer fra stedet uten sko. De ble raskt innhentet og ført tilbake til leiligheten. Der var det totalt 14 personer. Alle blir anmeldt for brudd på smittevernloven, og bortvist fra stedet, forteller operasjonslederen på Twitter,

Det er for tiden forbudt både å arrangere og delta på private samlinger med flere enn ti personer til stede. Er det færre enn ti personer et sted, der folk ikke tilhører samme husstand, skal det være mulighet for å holde minst en meters avstand til hverandre.