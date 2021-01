To pågrepet etter at 15-åring ble ranet av fire ungdommer i Asker

NTB

En 15 år gammel gutt ble lørdag kveld knivtruet av flere ungdommer og fraranet både jakke og airpods ved Vettre skole i Asker. To ransmistenkte er pågrepet.

15-åringen kom hjem klokken 20.10 og foreldrene hans varslet politiet om hendelsen. Flere patruljer ble sendt til stedet, noe som ga resultater.

Ved 21-tiden lørdag kveld ble fire ungdommer stanset ved Blakstad. De fire, en 18 år gammel mann, to 17 år gamle gutter og en 17 år gammel jente, hadde 15-åringens jakke og airpods på seg.

– I og med at de fire hadde guttens eiendeler er det rimelig å mistenke dem for å ha noe med dette ranet å gjøre, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at to av de fire ransmistenkte er pågrepet – en 17-åring og en 18-åring sitter i arresten. De to andre er dimittert.

– Men alle fire er mistenkt i saken, sier han.

Operasjonslederen Vidar Pedersen i Oslo sa tidligere lørdag kveld til TV 2 at politiet tar saker som dette svært alvorlig. Han oppfordrer alle som opplever slikt til å ta kontakt med politiet med en gang.

– Dette er et prioritert område for politiet. Vi vet fra tidligere at det er mange som vegrer seg for å melde fra. Noen blir også truet til å ikke ringe politiet, men det er veldig viktig at man sier ifra hvis man blir utsatt for et ran, sier Pedersen.