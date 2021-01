To omkom i snøskred på Jan Mayen

NTB

En kvinne i 50-årene fra Vestland og en mann i 30-årene fra Nordland, mistet livet i et snøskred på Jan Mayen lørdag. Begge var sivilt ansatte i Forsvaret.

Nødetatene fikk melding fra Hovedredningssentralen Nord-Norge klokken 16.50 lørdag ettermiddag om at det var gått et snøskred i Borgdalen vestsiden av øya. Da var det tre timer siden skredet gikk.

– Tre ansatte ved Forsvarets stasjon på Jan Mayen var på en fritidstur da de ble truffet av et snøskred, et stykke unna stasjonen. Skredet skjedde rundt klokken 13.50 lørdag. En av de tre klarte å ta seg ut av skredet og fikk tatt seg tilbake til stasjonen, forteller kommunikasjonssjef Knut Helge Grandhagen i Cyberforsvaret i en melding.

Funnet etter tre og en halv time

Redningsmannskaper fra Forsvarets base på Jan Mayen ble umiddelbart sendt ut for å lete, og kort etter at letemannskapene kom fram, rundt klokken 17.20, ble de to savnede funnet. De to ble bekreftet omkommet klokken 19 lørdag. Personen som klarte å ta seg ut av skredet, er lettere skadet, ifølge Grandhagen.

Operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt sier det ikke er avklart når de to omkomne kan flys til fastlandet.

– Det må ryddes rullebane først, så det kan tidligst skje mandag, men vi vet ikke, sier Johansen til NTB.

Forsvaret har personell på Jan Mayen året rundt, og besetningen vinterstid består av 18 personer. Mannskapene byttes ut hvert halvår.

Tenker på de pårørende

Både forsvarssjef general Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottok meldingen om ulykken med sorg.

– Nå går mine tanker og medfølelse først og fremst til de pårørende, det tette, lille fellesskapet på Jan Mayen – men også til venner og kolleger i Forsvaret. Det smerter når vi treffes av slike tragedier, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

– Folkene våre gjør en viktig jobb der hver dag, på norsk territorium, men likevel langt hjemmefra. Mine tanker går til de pårørende og venner av de omkomne og til deres nærmeste kolleger. Alle vi i Forsvaret tenker på dere og føler med dere i denne triste tiden, sier forsvarssjefen.

Transportfly i beredskap

Forsvarets operative hovedkvarter har satt et C-130J Hercules transportfly i beredskap for å kunne støtte stasjonen. To kystvaktfartøy er også omdirigert for å gi helikopterstøtte til Jan Mayen.

Øya ligger i Norskehavet, rundt 1.000 kilometer vest for Norge, nord for Island mot Grønlandshavet. Jan Mayen er nesten 380 kvadratkilometer stor, og øya har tilhørt Norge siden 1930.