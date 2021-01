Opposisjonen krever svar om hvorfor det tok tid før Joint Viking ble avlyst

NTB

Tross helsemyndighetenes advarsler ville Forsvaret gjennomføre en vinterøvelse med over 3.000 utenlandske soldater. Opposisjonen krever svar fra regjeringen.

– Verken Bent Høie, Erna Solberg eller Frank Bakke-Jensen har vært tydelige på at de har fått advarsler mot å gjennomføre vinterøvelsen Joint Viking slik de planla. Likevel prøvde de det. Problemet her er at de har handlet mot helsefaglige råd. Det er skandaløst, sier Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet til NRK.

Øvelsen ble til slutt avlyst tirsdag etter flere smittetilfeller blant de utenlandske soldatene. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har i lang tid advart mot øvelsen.

Filter Nyheter skriver at regjeringen tross råd fra FHI og direktoratet da utenlandske soldater i karantene ble plassert i grupper på 40 personer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier det var riktig å prøve å gjennomføre øvelsen.

– Jeg er glad for at det er debatt rundt dette, og vi kommer helt sikkert til å se ting vi burde gjort annerledes når vi skal evaluere, sier han til NRK.