Ødegaard på benken mot Solskjærs United

NTB

Martin Ødegaard (22) starter på benken i Arsenals storkamp hjemme mot Manchester United i Premier League lørdag.

Det skjer tre dager etter at nordmannen offisielt ble klar for London-klubben på utlån fra Real Madrid. Ødegaard skal selv ha ønsket seg et utlån for å få mer spilletid.

Arsenal-manager Mikel Arteta har valgt en offensiv midtbanetrio med Nicolas Pépé, Emile Smith Rowe og Gabriel Martinelli. Blant andre Pierre-Emerick Aubameyang (personlige årsaker) var utilgjengelig for å starte kampen.

Arsenal er i storform i ligaen og står med fem seirer på de siste seks kampene. United har også gjort det bra på nyåret, men tapte overraskende hjemme mot Sheffield United (1-2) i midtuken.