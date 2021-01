Meldte seg på Farmen etter bytur

Espen Thoresen meldte seg på Farmen Kjendis etter å ha sett Svein Østvik gråte på TV.

I vinter har komiker Espen Thoresen vært å følge i TV 2-programmet Farmen Kjendis. Allerede etter to uker tapte Thoresen tvekampen mot komiker Terje Sporsem, og ble dermed sendt til utfordrergården «Torpet Kjendis».

Der møtte han en person som hadde mye å si for at han meldte seg på programmet, nemlig Svein Østvik.

Lørdag forteller Thoresen, i NRK-programmet Kåss til Kvelds, hvordan han endte opp med å bli med på Farmen.

Under en bytur i 2019 reagerte han på at to venner var mer opptatt av å skrive tekstmeldinger enn å snakke. Da han kom hjem, satte han seg ned for å se på det populære TV-programmet i reprise.

– Jeg vil være med



Svein Østvik, her sammen med Linni Meister, hadde mye å si for at Espen Thoresen meldt seg på Farmen Kjendis. Les mer Lukk

Thoresen, som fortsatt var beruset etter byturen, fikk se noe som fikk ham til å gråte.

– I programmet gråt Svein Østvik fordi én skulle hjem. Jeg tenkte «Dette er vennskap, disse folkene er jo til stede». Jeg gråt og var rørt. Etterpå så jeg på rulleteksten, gikk rett inn på Facebook og skriver følgende (til en i produksjonen, jour.anm)

– Jeg vil være med, sier han i Kåss til Kvelds.

Dagen etter ble Thoresen, som ikke husket å ha sendt meldingen, oppringt av en person som takket for henvendelsen.

Munnhuggeri med Riise



Til Se og Hør sier Thoresen at han fikk beskjed om at deltakerne for den kommende sesongen allerede var klare, men at produksjonen igjen tok kontakt før årets sesongen.

Da invitasjonen kom, takket han ja.

John Arne Riise er deltaker i «Farmen kjendis» på TV 2 Les mer Lukk

Inne på gården har Thoresen gjort seg særlig bemerket etter han og tidligere fotballspiller, John Arne Riise, stadig havnet i munnhuggeri.

Selv nekter komikeren for at han er en kranglefant.

– Jeg er selektiv, men jeg kan bli ganske rasende. Men det skal mye til, sier han i Kåss til Kvelds.