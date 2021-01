Brann i bygård i Oslo – fare for spredning

NTB

Det er ikke funnet personer inne i bygården på Majorstuen i Oslo der det begynte å brenne lørdag ettermiddag. To nærliggende bygårder er evakuert.

Politiet i Oslo meldte på Twitter klokken 13.47 at nødetatene hadde rykket ut til Fauchalds gate på Majorstuen etter melding om brann i en bygård. Det ble observert hvit røyk fra taket, og flere beboere hadde da evakuert seg selv.

Klokken 14.05 opplyste politiet at brannvesenet hadde vært inne i den aktuelle leiligheten og gjort grovsøk, og at det ikke var gjort funn av personer.

Brannvesenet rykket ut til stedet med sju biler, men i 14.30-tiden hadde de ennå ikke kontroll på brannen. De opplyser at brannen gått i konstruksjonen, og at det derfor ble iverksatt evakuering av to nærliggende bygårder. Ifølge VG kommer det busser for å huse de evakuerte mens slukkearbeidet pågår.

– Vi jobber fortsatt med å lokalisere sted og omfang, sier vaktkommandør Hans Erik Tysdal i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Han sier at det begynte å brenne på taket, trolig på en takterrasse. Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen.