NHO: – Dramatisk for kjøpesentrene

NTB

NHO Service og Handel ber regjeringen fortløpende vurdere om kjøpesentrene kan åpnes igjen. En ny smittevernveileder gjør sentrene bedre rustet, mener NHO.

Regjeringen varslet lørdag en gradvis gjenåpning av Oslo-regionen igjen, men blinket samtidig ut kjøpesentrene som en mulig smittekilde som må holdes stengt til tidligst 10. februar.

– Det ser ut til at dette kan komme til å vare for kjøpesentrenes del. Det viktigste er å slå ned en ny smittebølge, men dette er veldig dramatisk for dem det gjelder, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, til NTB.

NHO ber regjeringen følge nøye med på om stengingen har en positiv effekt. Organisasjonen mener det er fare for det motsatte ved at folk flokker til mindre butikker utenfor sentrene.

Tre konkrete tiltak

Kaltenborn mener også at den nye smittevernveilederen for kjøpesentrene som kom denne uken, vil kunne gjøre det trygt å åpne igjen. Den inneholder tre konkrete tiltak NHO mener kan føre til at regjeringen gjør en ny vurdering av stengingen:

* Det foreslås utstrakt bruk av coronavakter som overvåker kundestrømmen og sørger for at folk ikke oppholder seg i fellesarealer.

* Sentrene kan også i større grad ta i bruk kundetellere og andre mekanismer de har for å overvåke kundestrømmen.

* Det kan bli aktuelt å redusere antall parkeringsplasser og innføre et system der man for eksempel bruker skiltgjenkjenning som gjør at kun bileiere med skilt som ender på oddetall får parkere én dag, og de med partall en annen dag.

– Like trygge som store butikker

– Vi mener det er flere tiltak i denne smittevernveilederen som er strenge og som vil gjøre at kjøpesentre kan være like trygge som store butikker. Det finnes andre verktøy i verktøykassa fra denne smittevernveilederen som ennå ikke er tatt i bruk, sier Kaltenborn.

Hun mener stengte kjøpesentre på sikt kan motvirke forståelsen for coronatiltakene i befolkningen.

– Hvis dette ser ut til å vare lenger, så blir det enda viktigere at tiltakene er godt forstått av befolkningen og ikke skaper skjevheter som igjen kan gjøre at man får uønsket atferd som ikke reduserer smitten, sier Kaltenborn.

Vil ha ny vurdering raskt

– Bør regjeringen gjøre en ny vurdering av stengingen før 10. februar?

– Jeg opplever at regjeringen fortløpende gjør disse vurderingene, og det å stenge kjøpesentrene i denne regionen er et så dramatisk tiltak at jeg både tror og håper at hvis man ser at det finnes smittevernveiledere som har virkemidler som kan gjøre at kjøpesentrene kan anses som like trygge som store butikker, så bør ikke regjeringen vente til 10. februar, sier Kaltenborn.

Bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom har utviklet smittevernveilederen. De sier at sentrene er klare til å følge opp tiltakene som står der.

– Vi registrerer at de sier at de er bekymret for ansamlinger i fellesområdene, men smittevernveilederen sier at man må ha personale som påser at publikum overholder enmetersregelen. Det kan kjøpesentre gjøre i større grad enn andre butikker, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom til NTB.

Norsk Eiendom er en bransjeforening for private eiendomsaktører som representerer 30 prosent av Norges næringsbygg

– Underlig

Tellevik Dahl sier det er underlig at sentrene må holdes stengt, og at de selv føler de trygt kan åpne dørene allerede mandag.

– Ja, de har holdt trygt oppe hele året. Vi som bransje har ikke hørt at man kan spore smitte tilbake til et forhold mellom kunde og ansatt, og det tyder på at det er blitt drevet godt smittevernarbeid både fra detaljhandelen og fra gårdeierne, sier Dahl.

– Vi har pålagt oss selv et betydelig strengere regime nettopp for å kunne holde hjulene i gang i detaljvarehandelen som er hardt rammet, sier hun.