Nordre Follo viderefører rødt nivå for skoler og barnehager, melder VG

På Ski skole og de andre skolene i Nordre Follo blir det rødt nivå også neste uke.

NTB

Det blir fortsatt rødt nivå for skoler og barnehager i Nordre Follo neste uke, til tross for at nabokommunene går over på gult nivå.