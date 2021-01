Oslo-folk får snart ta imot besøk i eget hjem igjen

Oslo 20210130. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) under pressekonferansen om coronatiltak i Marmorhallen i Oslo lørdag.

3. februar oppheves besøksnekten i kommunene med den hardeste nedstengningen etter utbruddet i Nordre Follo. Da blir det igjen mulig å ha inntil fem gjester.

Besøksnekten i de ti kommunene oppheves og erstattes av den nasjonale anbefalingen om at man maks kan ha besøk av fem personer.

– Vi åpner opp for at du kan ha besøk av inntil fem gjester, og det gjelder også for ungdommer, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Den nasjonale anbefalingen sier at det er viktig å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem som allerede bor sammen. Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.